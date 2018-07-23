Озил ушел из сборной Германии из-за фото с Эрдоганом. Футбол

Поводом для такого решения стала острая критика в адрес футболистов-иммигрантов после поражения Германии на ЧМ-2018.

Озил ушел из сборной Германии из-за фото с Эрдоганом
Фото: http://imgarcade.com

Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил, выступающий за лондонский "Арсенал", объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что поводом для такого решения стала острая критика в адрес футболистов-иммигрантов после поражения Германии на ЧМ-2018 в РоSSии. В своих постах в Twitter он раскритиковал немецкие СМИ, которые, по его словам, ругают его "лишь за то, что он турок по происхождению".

"Я немец, когда мы выигрываем, но иммигрант, когда терпим поражения", - написал Озил.

Он также назвал необоснованной критику в его адрес в связи с фотографиями с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По мнению футболиста, некоторые немецкие издания используют эти фото как "ультраправую пропаганду", хотя сам он никакого отношения к политике не имеет.

"Для меня фотография с Эрдоганом - это просто дань уважения к наивысшему посту в стране моей семьи", - написал Озил.

Напомним, Озил сфотографировался с Эрдоганом в Лондоне во время благотворительного мероприятия 13 мая 2018 года. Футболиста раскритиковала за снимок не только немецкая пресса, но и местная футбольная ассоциация, поскольку Эрдоган, как заявил руководитель организации Рейнхарт Гриндел, "не разделяет ценности, за которые она борется".

Встреча с турецким президентом состоялась незадолго до начала ЧМ-2018 в РоSSии и более чем за месяц до президентских выборов в Турции, на которых победил Эрдоган.

До настоящего времени Озил никак не комментировал этот снимок.

Озил играет на позиции атакующего полузащитника и считается одним из ключевых футболистов "Арсенала".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик собрался в КрымУсик собрался в Крым
Льорис: После моей ошибки сборная Франции проснулась и довела матч до победыЛьорис: После моей ошибки сборная Франции проснулась и довела матч до победы
"Львов": "Маленькое" дерби оказалось боевым"Львов": "Маленькое" дерби оказалось боевым
Усик прекратил сотрудничество с тренером перед боем с ГассиевымУсик прекратил сотрудничество с тренером перед боем с Гассиевым
Клаусула Икарди больше не действует. ФутболКлаусула Икарди больше не действует. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Андрей Павелко: финансовая составляющая даже чуть уменьшится. ФутболАндрей Павелко: финансовая составляющая даже чуть уменьшится. Футбол
Жилмар: для меня Украина - второй дом. ФутболЖилмар: для меня Украина - второй дом. Футбол
Льюис Хэмилтон - лучший гонщик Гран-при ГерманииЛьюис Хэмилтон - лучший гонщик Гран-при Германии
Ули Хенесс заявил, что Озил годами играет дерьмово. ФутболУли Хенесс заявил, что Озил годами играет дерьмово. Футбол
Польша, 1-й тур: Гурник выпускает самый молодой состав в истории. ФутболПольша, 1-й тур: Гурник выпускает самый молодой состав в истории. Футбол
Александрия справилась с Карпатами. ФутболАлександрия справилась с Карпатами. Футбол
Чудо в Хоккенхайме: Хэмилтон выигрывает Гран-при ГерманииЧудо в Хоккенхайме: Хэмилтон выигрывает Гран-при Германии
Анри получил три тренерских предложения. ФутболАнри получил три тренерских предложения. Футбол
Клопп: Два года назад 100 миллионов фунтов были сумасшедшими деньгами. ФутболКлопп: Два года назад 100 миллионов фунтов были сумасшедшими деньгами. Футбол
Суперкубок Украины: "Шахтер" - "Динамо" - 0:1. ФутболСуперкубок Украины: "Шахтер" - "Динамо" - 0:1. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости