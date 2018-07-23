Озил ушел из сборной Германии из-за фото с Эрдоганом. Футбол
Поводом для такого решения стала острая критика в адрес футболистов-иммигрантов после поражения Германии на ЧМ-2018.
Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил, выступающий за лондонский "Арсенал", объявил о завершении карьеры в национальной сборной.
Об этом сообщает Би-би-си.
Отмечается, что поводом для такого решения стала острая критика в адрес футболистов-иммигрантов после поражения Германии на ЧМ-2018 в РоSSии. В своих постах в Twitter он раскритиковал немецкие СМИ, которые, по его словам, ругают его "лишь за то, что он турок по происхождению".
"Я немец, когда мы выигрываем, но иммигрант, когда терпим поражения", - написал Озил.
Он также назвал необоснованной критику в его адрес в связи с фотографиями с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По мнению футболиста, некоторые немецкие издания используют эти фото как "ультраправую пропаганду", хотя сам он никакого отношения к политике не имеет.
"Для меня фотография с Эрдоганом - это просто дань уважения к наивысшему посту в стране моей семьи", - написал Озил.
Напомним, Озил сфотографировался с Эрдоганом в Лондоне во время благотворительного мероприятия 13 мая 2018 года. Футболиста раскритиковала за снимок не только немецкая пресса, но и местная футбольная ассоциация, поскольку Эрдоган, как заявил руководитель организации Рейнхарт Гриндел, "не разделяет ценности, за которые она борется".
Встреча с турецким президентом состоялась незадолго до начала ЧМ-2018 в РоSSии и более чем за месяц до президентских выборов в Турции, на которых победил Эрдоган.
До настоящего времени Озил никак не комментировал этот снимок.
Озил играет на позиции атакующего полузащитника и считается одним из ключевых футболистов "Арсенала".
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