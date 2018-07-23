Феттель: маленькая ошибка и большое разочарование

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал аварию, в которую он попал в гонке Гран-при Германии "Формулы-1".

"Это разочаровывает - все было хорошо до того момента. Нам не нужен был дождь. Хочу извиниться перед командой, они все делали правильно, все было в моих руках. Маленькая ошибка и большое разочарование", - сказал Феттель, которого цитирует официальный сайт "Формулы-1".

Напомним, что Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран-при Германии-2018, стартовав лишь с 14-го места после провала в квалификации.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1.32.29,845 2. Валттери Боттас (Mercedes) +4,535 3. Кими Райкконен (Ferrari) +6,732 4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +7,654 5. Нико Хюлькенберг (Renault) +26,609 6. Ромен Грожан (Haas) +28,871 7. Серхио Перес (Force India) +30,556 8. Эстебан Окон (Force India) +31,750 9. Маркус Эрикссон (Sauber) +32,362 10. Брендон Хартли (Toro Rosso) +34,197