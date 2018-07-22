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"Арсенал-Киев" - "Львов" - 0:2. 1 тур Арсенал-Киев - Львов - 0:2 (0:1) Голы: Воронин, 28 (0:1). Западня, 50 (0:2). «Арсенал-Киев»: Ситало, Насонов (Майданевич, 88), Пирис, Елич (Николич, 74), Дубинчак, Стрижак, Бушман, Домбровский, Нгейитала, Семчук (Семенюк, 52), Баланюк. Фото: arsenal-kyiv.com «Львов»: Бандура, Адамюк, Парамонов, Воронин, Голиков, Приймак, Каленчук, Западня, Аугусту Бруну (Мартан, 90), Волошинович (Рафаэл Сабино, 78), Бруно Дуарте (Жулиу Сезар, 65). Предупреждения: Елич, 22. Западня, 42. Голиков, 57. Приймак, 61. Пирис, 63. Домбровский, 87. 22 июля. Киев . Стадион « . Стадион « Динамо им. В. Лобановского». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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