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2018-07-22
"Арсенал-Киев" - "Львов" - 0:2. 1 тур
Арсенал-Киев - Львов - 0:2 (0:1)
Голы: Воронин, 28 (0:1). Западня, 50 (0:2).
«Арсенал-Киев»: Ситало, Насонов (Майданевич, 88), Пирис, Елич (Николич, 74), Дубинчак, Стрижак, Бушман, Домбровский, Нгейитала, Семчук (Семенюк, 52), Баланюк.
Фото: arsenal-kyiv.com
«Львов»: Бандура, Адамюк, Парамонов, Воронин, Голиков, Приймак, Каленчук, Западня, Аугусту Бруну (Мартан, 90), Волошинович (Рафаэл Сабино, 78), Бруно Дуарте (Жулиу Сезар, 65).
Предупреждения: Елич, 22. Западня, 42. Голиков, 57. Приймак, 61. Пирис, 63. Домбровский, 87.
22 июля. Киев. Стадион «Динамо им. В. Лобановского».
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