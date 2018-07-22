"Карпаты" - "Александрия" - 0:2. 1 тур

Карпаты – Александрия - 0:2 (0:0)
 
Голы: Цуриков, 72 (0:1). Пономарь, 81 (0:2).
 
"Карпаты": Кучинский, Лобай, Федецкий, Мирошниченко, Голодюк (Эрбес, 73), Мякушко, Вербный, Гуцуляк, Карраскаль, Швед (Варгас, 64), Ди Франко (Санчес, 78).
Фото "Карпаты" - "Александрия" - 0:2. 1 тур
Фото: fckarpaty.com
 
"Александрия": Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Бацула, Полярус (Задерака, 65), Цуриков, Запорожан, Ковалец (Пономарь, 61), Банада, Ситало (Протасов, 82).
 
Предупреждения: Карраскаль, 16. Банада, 18. Голодюк, 40. Задерака, 82.
 
22 июля. Львов. Стадион «Украина».
 


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