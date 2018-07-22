Усик собрался в Крым

"Домой, отдыхать, с женой и детьми".

Усик собрался в Крым
Фото: twitter.com/wbsuperseries

Украинский боксер Александр Усик, который накануне стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, намерен поехать в Крым, чтобы встретиться с детьми и провести время с семьей.

Об этом Усик рассказал на пресс-конференции по итогам финального поединка Всемирной боксерской суперсерии в Москве, передает Крым.Реалии.

"Я не видел своих детей два месяца. Они сейчас находятся у бабушки в Симферополе. Естественно, что я сделаю: я поеду в Киев, соберу вещи, и быстренько - к детям. Я сегодня разговаривал с дочкой, она прислала мне на телефон нарисованный кубок. Стеснялась немножко, разговаривала со мной. А пацанов своих последнюю неделю не видел даже в телефоне. Я очень соскучился. Естественно, хочу поехать и увидеть их, обнять, побаловаться. Домой, отдыхать, с женой и детьми", - сказал украинский боксер.

В ночь на воскресенье в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик в Москве провел бой с россиянином Муратом Гассиевым. По результатам 12-ти раундов украинский боксер победил единогласным решением судей – 120:108, 119:109, 119:109.

По итогам вчерашнего поединка украинец сохранил свои пояса чемпиона мира по версиям WBO и WBC, а также приобщил к ним пояса WBA Super и IBF (ими владел Гассиев) и пояса журнала The Ring, который обычно вручают победителям на поединке двух сильнейших бойцов весовой категории. Кроме того, Усик завоевал Кубок Мохаммеда Али.

Как известно, Александр Усик является уроженцем Крыма. После аннексии Россией полуострова боксер на некоторое время остался жить в Симферополе и покидал Крым только на время тренировочных сборов.

Усик - гражданин Украины, с женой Екатериной и тремя детьми: Кириллом, Михаилом и Елизаветой, - живет в Киеве.


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