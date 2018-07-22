Александрия справилась с Карпатами. Футбол

"Александрия" начала новый сезон с выездной победы над "Карпатами". Подопечные Владимира Шарана сыграли прагматично и предельно надёжно, когда хозяева напоминали бразильцев либо испанцев на чемпионате мира-2018. Вялые перепасовки были только на руку их сопернику, который выглядел интереснее и свежее, стараясь постоянно тревожить Кучинского за счёт быстрых атак и фланговых навесов.

Впрочем, победитель встречи был определён лишь в заключительные 20 минут нашего матча. Первый гол - ошибка команды Бойчишина при стандарте. Это Ди Франко попытался выбить мяч после углового, но по факту подарил его игрокам "Александрии". Бондаренко скинул "круглого" на Цурикова, который прошил Кучинского плотным ударом низом.

А второй мяч - это и вовсе издевательство над дебютантом "Карпат". Сначала Пономарь, обыгравшись с Ситало, расстреливал кипера. Кучинский справился. Но уже через пару секунд у первого номера "зелёно-белых" не было никаких шансов: Ситало нашёл Пономаря буквально на линии вратарской, и форвард не подвёл.

0:2 - футболисты "Карпат" покидали поле под оглушительный свист трибун.

2018-19, Чемпионат Украины. 1-й круг. 1-й тур.

"Карпаты" - "Александрия" 0:2 (0:0)

Голы: Цуриков, 72 (0:1); Пономарь, 81 (0:2)

"Карпаты": Кучинский; Мирошниченко Д.; Лобай; Вербный Н.; Федецкий; Мякушко; Ди Франко (Санчес К., 78); Голодюк (Эрбес, 73); Карраскаль; Гуцуляк; Швед М. (Родриго Варгас, 63)

"Александрия": Панькив; Банада; Шендрик; Бондаренко В.; Пашаев П.; Цуриков; Ситало А. (Протасов Е., 82); Полярус; Ковалец (Пономарь, 61; Задерака, 65); Запорожан; Бацула

Предупреждения: Голодюк, 40 - Банада, 18; Задерака, 82




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