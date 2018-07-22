Чудо в Хоккенхайме: Хэмилтон выигрывает Гран-при Германии

То, во что трудно было поверить перед стартом, случилось. Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран-при Германии, стартовав лишь с 14-го места после провала в квалификации.

Он хорошо стартовал и принялся быстро отыгрывать позицию за позицией. Довольно быстро добрался до 5-го места, но дальше продвинуться было проблематично. Тем временем, Феттель уверенно вел гонку и явно ехал к спокойной победе.

Все карты спутал дождь, угроза которого заставила многих гонщиков "переобуваться". Хэмилтон резко увеличил скорость. Но все равно, вряд ли смог бы победить, если бы Феттель на влажной трассе не вылетел в одном из поворотов. А дальше последовал выезд машины безопасности, очередные перестановки - и удивительное лидерство Льюиса, которое он смог не потерять до финиша.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1.32.29,845 2. Валттери Боттас (Mercedes) +4,535 3. Кими Райкконен (Ferrari) +6,732 4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +7,654 5. Нико Хюлькенберг (Renault) +26,609 6. Ромен Грожан (Haas) +28,871 7. Серхио Перес (Force India) +30,556 8. Эстебан Окон (Force India) +31,750 9. Маркус Эрикссон (Sauber) +32,362 10. Брендон Хартли (Toro Rosso) +34,197