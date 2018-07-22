Анри получил три тренерских предложения. Футбол

Экс-форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьери Анри получил предложения от трех клубов после того, как объявил о своих планах начать тренерскую карьеру.

По информации Daily Mail, Анри приглашает к себе один клуб из Великобритании и два клуба из Европы.

Как известно, бывший помощник главного тренера сборной Бельгии в понедельник заявил, что он отклонил предложение в 10 миллионов фунтов стерлингов от телеканала, на котором работал футбольным экспертом, чтобы начать тренерскую карьеру.

Вместо работы на телевидении Анри хочет сосредоточиться на клубной работе. После успеха сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу, где команда заняла третье место, завоевав бронзовые награды, Анри решил полностью посвятить себя тренерской деятельности.


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