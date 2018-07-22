Клопп: Два года назад 100 миллионов фунтов были сумасшедшими деньгами. Футбол

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп шокирован нынешними ценами на трансферном рынке. Напомним, что мерсисайдцы приобрели голкипера "Ромы" Алисона Бекера за 67 миллионов ??фунтов.

Напомним, что два года назад, когда "Манчестер Юнайтед" заплатил около 90 миллионов фунтов за Поля Погба, Юрген Клопп заявил, что он покинет футбол, если цены на игроков достигли таких заоблачных цифр.

"Я готов сделать все, чтобы добиться успеха в "Ливерпуле", - заявил Клопп. - Я не мог себе представить, что мир изменится настолько. Два года назад 100 миллионов фунтов стерлингов были сумасшедшими деньгами.

Прежде всего, я должен сделать этот клуб максимально успешным. Речь идет не о том, чтобы навязывать мои мысли и говорить: "Нет, я не хочу покупать игроков, я не хочу платить большие деньги". Главное, это успех для "Ливерпуля". У нас действительно хорошая команда. И сделать ее еще лучше дорого. Чтобы найти лучших игроков, чем у нас, придется платить".