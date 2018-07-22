Талисманы Олимпиады-2020 в Токио получили имена

Их назвали Мирайтова и Сомэйти.

Талисманы Олимпиады-2020 в Токио получили имена
Фото: tokyo2020.org

Талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио получили имена Мирайтова и Сомэйти.

Имя сине-белого талисмана Олимпиады Мирайтова основано на японских словах "мирай" (будущее) и "това" (вечность), имя бело-красного талисмана Паралимпиады Сомэйти происходит от названия сорта сакуры "сомэйёсино". Кроме того, оно созвучно английской фразе so mighty (такой могучий), отмечается в заявлении на официальном сайте оргкомитета Токио-2020.

Фото: tokyo2020.org

Имена талисманов были выбраны по итогам голосования японских школьников.

Сами фигурки, еще не имевшие имен, впервые показали в феврале 2018 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября 2020 года.


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