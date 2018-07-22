Усик прилетит в Киев сегодня вечером

В воскресенье столица Украины будет встречать Александра Усика.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе прилетит на родину поздно вечером - ожидается, что самолёт из Минска должен совершить посадку в аэропорту "Жуляны" в 23:40. Об этом информирует пресс-служба K2 Promotions.

Напомним, этой ночью в Москве состоялся финал WBSS. Усик не оставил шансов россиянину Мурату Гассиеву - по итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу нашему спортсмену - 120:108, 119:109 (дважды). Таким образом, Кубок Мохаммеда Али едет в Украину.