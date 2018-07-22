Гройсман предложил присвоить Усику звание Герой Украины

Премьер-министр Украины предлагает отметить героические действия нашего соотечественника

Гройсман предложил присвоить Усику звание Герой Украины
Александр Усик
Фото: twitter.com/wbsuperseries

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить звание Герой Украины Александру Усику после триумфальной победы в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) над россиянином Муратом Гассиевым.

"Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает – сильнее украинцев никого в этом мире нет!

Предложу президенту присвоить ему звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою", – цитирует Гройсмана ресурс isport.ua, ссылаясь на социальную сеть Facebook политика.

Напомним, украинский боксер в поединке, который состоялся на территории соперника – в Москве, по решению судей отдал сопернику лишь один раунд из 12-ти и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а также обладателем трофея Мохаммеда Али.

Your Ali Trophy winner, @usykaa, in beautiful slo-motion! #UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/cNAzFz3WYW

— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 21 июля 2018 г.

Ранее, с победой Усика поздравил президент Украины Петр Порошенко.

Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе!

Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги.

Україна пишається тобою! pic.twitter.com/tltTtqo3OR

— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.


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