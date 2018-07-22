"Динамо" выиграло Суперкубок Украины

Матч с "Шахтером" завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Киевское "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, победив 21 июля донецкий "Шахтер" со счетом 1:0.

Фото: upl.ua

Матч прошел в Одессе на стадионе "Черноморец".

Единственный гол забил на 18-й минуте Виталий Буяльский, который воспользовался ошибкой вратаря "Шахтера" Андрея Пятова и поразил пустые ворота. Во втором тайме "Шахтер" больше владел мячом, хотя реальных моментов у "Динамо" было больше.

Однако в конечном итоге никому больше забить не удалось, и "Динамо" после годичного перерыва снова, в седьмой раз, выиграло Суперкубок Украины.

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) - 0:1

"Шахтер": Пятов, Данченко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили, Степаненко (к), Коваленко (Тотовицкий, 68), Фернандо (Болбат, 70), Алан Патрик, Марлос, Мораес.

"Динамо": Бойко, Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзера, Че Че (Гармаш, 46; Шапаренко, 72), Вербич, Буяльский (Сидорчук, 78), Цыганков (к), Шепелев, Беседин.

Гол: Буяльский (18).

Предупреждены: Данченко (53), Фернандо (58), Мораес (90+3), Тотовицкий (90+7) - Бурда (13), Шепелев (71), Кадар (81), Кендзера (90+8), Бойко ( 90+8).

Удалены: Исмаили (90+7) - Бурда (90+7).


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