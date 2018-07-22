Суперкубок Украины: "Шахтер" - "Динамо" - 0:1. Футбол

"Динамо" стало обладателем Суперкубка Украины-2018.

В финальном матче киевляне победили "Шахтер" со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Виталий Буяльский.

Концовка встречи была омрачена дракой в штрафной "Динамо", в результате которой два футболиста были удалены.
Фото Суперкубок Украины: "Шахтер" - "Динамо" - 0:1
Фото: shakhtar.com
 
"Динамо" выиграло седьмой Суперкубок Украины в истории. Восемь побед - на счету "Шахтера". Кроме этих клубов трофей не завоевывал никто.
 
Суперкубок Украины
 
"Шахтер" - "Динамо" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Буяльский, 18.
 
"Шахтер": Пятов, Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Марлос, Степаненко, Патрик, Коваленко (Тотовицкий, 67), Фернанду (Болбат, 70), Мораес.
 
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Цыганков, Буяльский (Сидорчук, 78), Че Че (Гармаш, 46. Шапаренко, 71), Шепелев, Вербич, Беседин.
 
Предупреждения: Бурда, 13. Данченко, 53. Фернанду, 59. Шепелев, 71. Кадар, 81. Мораес, 90+3. Тотовицкий, 90+7. Бойко, 90+8. 
 
Удаления: Бурда, 90+6. Исмаили, 90+7. 
 
21 июля. Одесса. Стадион "Черноморец".
 


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