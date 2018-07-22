Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира

Только что в Москве завершился финальный бой World Boxing Super Series, в котором встречались украинский боксер Александр Усик и роSSийский спортсмен Мурат Гассиев. На кону стояли чемпионские пояса в тяжелом весе по пяти версиям, а также Кубок Мохаммеда Али.

Начало боя выдалось более-менее конкурентным, но затем инициативой прочно завладел Усик. Украинец подавил соперника своей скоростью и не дал Гассиеву возможность донести нокаутирующий удар.

По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику - 120:108, 119:109 (дважды). Теперь украинец стал абсолютным чемпионом мира с поясами WBC, WBO, WBA, IBF и Ring. Впереди переход в супертяжелую категорию? Ранее Усик признал, что такие мысли у него есть...

фото - World Boxing Super Series