Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира
Только что в Москве завершился финальный бой World Boxing Super Series, в котором встречались украинский боксер Александр Усик и роSSийский спортсмен Мурат Гассиев. На кону стояли чемпионские пояса в тяжелом весе по пяти версиям, а также Кубок Мохаммеда Али.
Начало боя выдалось более-менее конкурентным, но затем инициативой прочно завладел Усик. Украинец подавил соперника своей скоростью и не дал Гассиеву возможность донести нокаутирующий удар.
По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику - 120:108, 119:109 (дважды). Теперь украинец стал абсолютным чемпионом мира с поясами WBC, WBO, WBA, IBF и Ring. Впереди переход в супертяжелую категорию? Ранее Усик признал, что такие мысли у него есть...
фото - World Boxing Super Series
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