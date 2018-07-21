Суперкубок Украины по футболу - матч, по традиции, открывающий новый футбольный сезон. По Регламенту, право сыграть в нем получают действующие чемпион и обладатель Кубка Украины. В случае, если это одна команда, то ее соперником по матчу за Суперкубок становится финалист Кубка Украины.

Чаще других матч за Суперкубок Украины проводился в Одессе - в 2018-м году лучшие команды страны встретились здесь в девятый раз.

В десяти случаях за трофей боролись в очном поединке "Шахтер" и "Динамо".

Только эти две команды и становились обладателями Суперкубка Украины. На счету "Шахтера" восемь побед, "Динамо" побеждало семь раз.

По Регламенту, если основное время завершается вничью, то команды сразу переходят к серии послематчевых пенальти. К этой процедуре соперники прибегали шесть раз.

Все матчи за Суперкубок Украины по футболу

Год Результат 2004 "Динамо" - "Шахтер" - 1:1, пен. - 6:5 2005 "Шахтер" - "Динамо" - 1:1, пен. - 4:3 2006 "Динамо" - "Шахтер" - 2:0 2007 "Динамо" - "Шахтер" - 2:2, пен. - 4:2 2008 "Шахтер" - "Динамо" - 1:1, пен. - 5:3 2009 "Динамо" - "Ворскла" - 0:0, пен. - 4:2 2010 "Шахтер" - "Таврия" - 7:1 2011 "Динамо" - "Шахтер" - 3:1 2012 "Шахтер" - "Металлург" (Д) - 2:0 2013 "Шахтер" - "Черноморец" - 3:1 2014 "Шахтер" - "Динамо" - 2:0 2015 "Шахтер" - "Динамо" - 2:0 2016 "Динамо" - "Шахтер" - 1:1, пен. - 4:3 2017 "Шахтер" - "Динамо" - 2:0 2018 "Динамо" - "Шахтер" - 1:0