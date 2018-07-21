Шевченко продлил контракт с национальной сборной Украины. Футбол

Задачей тренерского штаба является выход команды в финал Евро-2020.

Исполкомом Федерации футбола Украины на заседании в Одессе принял решение о продлении соглашения с нынешним главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко.

Об этом сообщается на сайте ФФУ.

Предложение продлить срок действия контрактов с главным тренером национальной сборной Украины по футболу Шевченко и тренерами команды Андреа Мальдерой, Мауро Тассоти и Педро Луисом Яро Регуера с 31 июля 2018 до июля 2020 года озвучил от Комитета национальных сборных команд ФФУ заместитель председателя комитета Олег Протасов.

Кроме того, исполком ФФУ определил задачей перед тренерским штабом национальной сборной Украины по футболу выход команды в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Напомним, в марте 2015 года Шевченко получил тренерскую лицензию наивысшей категории - "PRO"-диплом УЕФА , который дает право работать главным тренером клуба или сборной. В середине апреля 2015 года по решению исполкома ФФУ он стал одним из трех первых заместителей главы комитета национальных сборных команд ФФУ (которым является президент федерации Андрей Павелко).

В феврале Шевченко стал ассистентом главного тренера сборной Михаила Фоменко.

После поражения на Чемпинате Европы 2016 года во Франции Фоменко подал в отставку. Его место занял Шевченко.

В июне сообщалось, что помощник Шевченко по национальной сборной Украины прекратил сотрудничество с командой. Рауль Рианчо вошел в тренерский штаб московского "Спартака".