Гран-при Германии: Феттель берет 55-й поул в карьере

Себастьян Феттель начнет очередной этап "Формулы-1" - Гран-при Германии - с первого места на стартовой решетке. Лидер нынешнего сезона показал лучшее время в квалификации - для немца это уже 55-й поул в карьере.

Интересно, что главный конкурент немца в борьбе за чемпионский титул Льюис Хэмилтон показал в квалификации лишь 14-й результат.

Первая десятка квалификации Гран-при Германии выглядит следующим образом:

1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.11,212
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.11,416
3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.11,547
4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.11,822
5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.12,200
6. Роман Грожан (Франция, Haas) - 1.12,544
7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.12,560
8. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.12,692
9. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.12,717
10. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.12,774


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