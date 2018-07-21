Гран-при Германии: Феттель берет 55-й поул в карьере
Себастьян Феттель начнет очередной этап "Формулы-1" - Гран-при Германии - с первого места на стартовой решетке. Лидер нынешнего сезона показал лучшее время в квалификации - для немца это уже 55-й поул в карьере.
Интересно, что главный конкурент немца в борьбе за чемпионский титул Льюис Хэмилтон показал в квалификации лишь 14-й результат.
Первая десятка квалификации Гран-при Германии выглядит следующим образом:
1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.11,212
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.11,416
3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.11,547
4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.11,822
5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.12,200
6. Роман Грожан (Франция, Haas) - 1.12,544
7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.12,560
8. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.12,692
9. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.12,717
10. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.12,774
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
21.07.2018 17:33