Гран-при Германии: Феттель берет 55-й поул в карьере

Себастьян Феттель начнет очередной этап "Формулы-1" - Гран-при Германии - с первого места на стартовой решетке. Лидер нынешнего сезона показал лучшее время в квалификации - для немца это уже 55-й поул в карьере.

Интересно, что главный конкурент немца в борьбе за чемпионский титул Льюис Хэмилтон показал в квалификации лишь 14-й результат.

Первая десятка квалификации Гран-при Германии выглядит следующим образом:

1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.11,212

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.11,416

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.11,547

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.11,822

5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.12,200

6. Роман Грожан (Франция, Haas) - 1.12,544

7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.12,560

8. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.12,692

9. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.12,717

10. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.12,774