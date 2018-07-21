Суперкубок Украины: в Одессе ожидается аншлаг. Футбол

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о подготовке к Суперкубку Украины.

- В рамках Суперкубка предусмотрено много различных активностей, в частности - кибертурнир.

Фото: shakhtar.com

Также утром 21 июля все жители и гости Одессы сумеют принять участие в пробеге, который состоится в парке Шевченко.

- Сколько болельщиков ожидается на матче?

- Ожидаем аншлаг. На данный момент в свободной продаже находится меньше 900 билетов, остальные проданы или забронированы.

Понимая весь ажиотаж, мы достигли договоренности о прямой трансляции матча в промо-зоне, которая находится возле памятника дюку.

- Что состоится на стадионе перед самим матчем?

- На вчерашней пресс-конференции присутствовал наш амбассадор - Полиграф ШарикOFF, он же Серега. Именно он перед началом матча исполнит свою песню, название которой мы держим в секрете, дабы это стало приятным сюрпризом для всех болельщиков.

Также перед матчем состоится награждение лауреатов прошлого сезона - «Лучший тренер», «Лучший футболист», «Лучший вратарь» и так далее. Приходите все, будем рады видеть вас на стадионе.