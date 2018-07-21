Суперкубок Украины: в Одессе ожидается аншлаг. Футбол

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о подготовке к Суперкубку Украины.
 
- В рамках Суперкубка предусмотрено много различных активностей, в частности - кибертурнир.
Фото Суперкубок Украины: в Одессе ожидается аншлаг
Фото: shakhtar.com
 
Также утром 21 июля все жители и гости Одессы сумеют принять участие в пробеге, который состоится в парке Шевченко. 
 
- Сколько болельщиков ожидается на матче?
 
- Ожидаем аншлаг. На данный момент в свободной продаже находится меньше 900 билетов, остальные проданы или забронированы. 
 
Понимая весь ажиотаж, мы достигли договоренности о прямой трансляции матча в промо-зоне, которая находится возле памятника дюку. 
 
- Что состоится на стадионе перед самим матчем?
 
- На вчерашней пресс-конференции присутствовал наш амбассадор - Полиграф ШарикOFF, он же Серега. Именно он перед началом матча исполнит свою песню, название которой мы держим в секрете, дабы это стало приятным сюрпризом для всех болельщиков.
 
Также перед матчем состоится награждение лауреатов прошлого сезона - «Лучший тренер», «Лучший футболист», «Лучший вратарь» и так далее. Приходите все, будем рады видеть вас на стадионе.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Львов": "Маленькое" дерби оказалось боевым"Львов": "Маленькое" дерби оказалось боевым
Кербер в финале Уимблдона победила Серену УильямсКербер в финале Уимблдона победила Серену Уильямс
Определились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разрядеОпределились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разряде
Льорис: После моей ошибки сборная Франции проснулась и довела матч до победыЛьорис: После моей ошибки сборная Франции проснулась и довела матч до победы
Бразильская полиция нашла похитителей мамы Тайсона. ФутболБразильская полиция нашла похитителей мамы Тайсона. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе перед матчем "Шахтер" -"Динамо" подрались болельщики. ФутболВ Одессе перед матчем "Шахтер" -"Динамо" подрались болельщики. Футбол
Евро-2018: сборная Украины U-19 сыграла вничью с англичанамиЕвро-2018: сборная Украины U-19 сыграла вничью с англичанами
Ибрагимович признал свое поражение в пари с Дэвидом Бекхэмом. ФутболИбрагимович признал свое поражение в пари с Дэвидом Бекхэмом. Футбол
Расистские ультрас московского "Торпедо" вынудили клуб расстаться с темнокожим игроком. ФутболРасистские ультрас московского "Торпедо" вынудили клуб расстаться с темнокожим игроком. Футбол
Nike одела "Барселону" и "Тоттенхэм" в одинаковую форму. ФутболNike одела "Барселону" и "Тоттенхэм" в одинаковую форму. Футбол
Федерация дзюдо Украины отправила делегацию на ЧЕ в РоSSию за свой счет, - министр спортаФедерация дзюдо Украины отправила делегацию на ЧЕ в РоSSию за свой счет, - министр спорта
"Ювентус" на продаже абонементов уже компенсировал 8% от затрат на Роналду. Футбол"Ювентус" на продаже абонементов уже компенсировал 8% от затрат на Роналду. Футбол
"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes. Футбол"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes. Футбол
"Динамо-Брест" расстается с Милевским из-за нарушения игроком дисциплины. Футбол"Динамо-Брест" расстается с Милевским из-за нарушения игроком дисциплины. Футбол
Сборная Украины выиграла "бронзовый" финал на командном чемпионате Европы по дзюдоСборная Украины выиграла "бронзовый" финал на командном чемпионате Европы по дзюдо
Последние новости
Подгружаем последние новости