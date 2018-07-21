Барселона отправила новое предложение по Виллиану

"Барселона" продолжает работать над подписанием атакующего полузащитника "Челси" Виллиана.

"Сине-гранатовые" вышли на руководство "синих" с очередным предложением - каталонцы готовы заплатить за 29-летнего хавбека 55 миллионов фунтов стерлингов. Это на 2 миллиона больше, чем в предыдущем запросе.

Кроме чемпиона Испании, южноамериканец заинтересовал тренерский штаб "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что в Лондоне рассчитывают заработать порядка 80 миллионов евро. "Барселона" не готова выплатить всю сумму, отчего может включить в сделку одного из своих исполнителей.

Необходимо отметить, что в прошлом сезоне экс-игрока "Шахтёра" провёл в составе "аристократов" 55 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей. В "Барселоне" уже играют два товарища Виллиана по сборной Бразилии - Филипе Коутиньо и Паулиньо.


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