Барселона отправила новое предложение по Виллиану

"Барселона" продолжает работать над подписанием атакующего полузащитника "Челси" Виллиана.

"Сине-гранатовые" вышли на руководство "синих" с очередным предложением - каталонцы готовы заплатить за 29-летнего хавбека 55 миллионов фунтов стерлингов. Это на 2 миллиона больше, чем в предыдущем запросе.

Кроме чемпиона Испании , южноамериканец заинтересовал тренерский штаб "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что в Лондоне рассчитывают заработать порядка 80 миллионов евро. "Барселона" не готова выплатить всю сумму, отчего может включить в сделку одного из своих исполнителей.