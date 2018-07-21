Неймар: Для меня будет честью делить раздевалку с Буффоном

Нападающий ПСЖ Неймар искренне рад тому, что к французской команде присоединился легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.

- Для меня будет честью делить раздевалку с таким великолепным вратарём, как Буффон. Большую роль играют и его заслуги, и его личные качества, - приводит слова Неймара издание Football Italia.

Напомним, 40-летний страж ворот, который покинул "Ювентус" в статусе свободного агента, заключил с парижанами договор по схеме "1+1". По неофициальной информации, его зарплата в новом клубе составит 8 миллионов евро в год.

На профессиональном уровне Буффон выступает с 1995 года. Всего в карьере Джиджи провел 1051 матч. Вратарь девять раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии, а также является чемпионом мира.