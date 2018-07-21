Неймар: Для меня будет честью делить раздевалку с Буффоном

Нападающий ПСЖ Неймар искренне рад тому, что к французской команде присоединился легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.

- Для меня будет честью делить раздевалку с таким великолепным вратарём, как Буффон. Большую роль играют и его заслуги, и его личные качества, - приводит слова Неймара издание Football Italia.

Напомним, 40-летний страж ворот, который покинул "Ювентус" в статусе свободного агента, заключил с парижанами договор по схеме "1+1". По неофициальной информации, его зарплата в новом клубе составит 8 миллионов евро в год.

На профессиональном уровне Буффон выступает с 1995 года. Всего в карьере Джиджи провел 1051 матч. Вратарь девять раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии, а также является чемпионом мира.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Львов": "Маленькое" дерби оказалось боевым"Львов": "Маленькое" дерби оказалось боевым
ЧМ-2018: Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали. ФутболЧМ-2018: Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали. Футбол
Лангле: Переход в Барселону - шанс всей жизни. ФутболЛангле: Переход в Барселону - шанс всей жизни. Футбол
Кербер в финале Уимблдона победила Серену УильямсКербер в финале Уимблдона победила Серену Уильямс
Определились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разрядеОпределились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разряде
Блок рекламы


Похожие новости
На ОИ-2022 женский хоккейный турнир будет большеНа ОИ-2022 женский хоккейный турнир будет больше
Фонсека: Украинский футбол будет расти в том случае, если будут полные стадионыФонсека: Украинский футбол будет расти в том случае, если будут полные стадионы
Зидану не нравилась идея приглашения Неймара в Реал. ФутболЗидану не нравилась идея приглашения Неймара в Реал. Футбол
Бой Виталия Кличко и Леннокса Льюиса снова отменяетсяБой Виталия Кличко и Леннокса Льюиса снова отменяется
Севилья категорически не согласна с федерацией, но играть за Суперкубок будет. ФутболСевилья категорически не согласна с федерацией, но играть за Суперкубок будет. Футбол
Воспитанники ДЮСШ "Сокол" пикетировали Кабмин с требованием выделить деньги на реконструкцию ледовой арены "Авангард"Воспитанники ДЮСШ "Сокол" пикетировали Кабмин с требованием выделить деньги на реконструкцию ледовой арены "Авангард"
Джордан Пикфорд: критика заставляет меня становиться лучше. ФутболДжордан Пикфорд: критика заставляет меня становиться лучше. Футбол
Гарет Саутгейт: полуфинал - это привилегия для меняГарет Саутгейт: полуфинал - это привилегия для меня
Неймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. ФутболНеймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. Футбол
У сборной Японии будет новый главный тренер. ФутболУ сборной Японии будет новый главный тренер. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости