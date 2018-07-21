Лестер купил вратаря Ливерпуля

Английский "Лестер Сити" приобрел у "Ливерпуля" за 12,5 миллиона фунтов стерлингов вратаря Дэнни Уорда. 25-летний валиец после перехода бразильца Алисона из "Ромы" стал четвертым вратарем на "Энфилд-Роуд".

Уорд сыграл четыре игры в свитере национальной сборной, но за "Ливерпуль" выходил только дважды. С "Лестером" он подписал контракт на четыре года с условием, что "Ливерпуль" получит 20% от стоимости трансфера при последующей продаже.

"Я пришел в хорошую команду, и моя цель - играть лучше. Я считаю, что мы добьемся успеха", - заявил Уорд в интервью BBC.

Этим летом в "Лестер" уже перешли Рикард Перейра, Джонни Эванс и Джеймс Мэддисон.