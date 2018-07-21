Лестер купил вратаря Ливерпуля
Английский "Лестер Сити" приобрел у "Ливерпуля" за 12,5 миллиона фунтов стерлингов вратаря Дэнни Уорда. 25-летний валиец после перехода бразильца Алисона из "Ромы" стал четвертым вратарем на "Энфилд-Роуд".
Уорд сыграл четыре игры в свитере национальной сборной, но за "Ливерпуль" выходил только дважды. С "Лестером" он подписал контракт на четыре года с условием, что "Ливерпуль" получит 20% от стоимости трансфера при последующей продаже.
"Я пришел в хорошую команду, и моя цель - играть лучше. Я считаю, что мы добьемся успеха", - заявил Уорд в интервью BBC.
Этим летом в "Лестер" уже перешли Рикард Перейра, Джонни Эванс и Джеймс Мэддисон.
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21.07.2018 06:49