Чемпион Чехии начал сезон с волевой победы над Дуклой

В стартовом матче нового сезона чемпионата Чехии действующий чемпион пльзеньская "Виктория" на выезде встречалась с пражской "Дуклой" и одержала волевую победу со счетом 3:1, проигрывая до 70-й минуты.

Хозяева повели в счете уже на седьмой минуте, когда после подачи с левого фланга Голенды Дудера переправил мяч в ворота. Гости не сразу пришли в себя, вначале выглядели слишком слабыми, медленными и нерешительными. Хозяева были активнее и даже второй мяч послали в ворота, но он был отменен из-за офсайда Голенды.

Постепенно гости начали перехватывать инициативу, больше контролировать мяч, и "Дукле" пришлось обороняться. Появились моменты, однако отыграться подопечные Павла Врбы сумели только в середине второго тайма. За две минуты удался камбэк. Сначала после отличного паса Грошовского Горжава сделал счет равным, и уже через минуту после подачи Ржезничека в штрафную, центрбэк хозяев Поданы переправил мяч в в свои ворота. А окончательный результат на 88-й минуте с пенальти установил лучший бомбардир прошлого сезона Михаэл Крменчик - 3:1 - победа чемпиона.

2018-19, Чемпионат Чехии

Игровой день : 2018-07-20

"Дукла П" - "Виктория" 1:3 (1:0)

Голы: Дудера, 7 - Горжава, 69, Поданы, 71, в свои ворота, Крменчик, 88, с пенальти.