Балканы побеждают в Ивано-Франковске
В стартовом матче первенства первой лиги "Балканы" из Одесской области обыграли в Ивано-Франковске дебютанта "Прикарпатье" со счетом 1:0. Исход поединка решил пенальти, назначенный на 58-й минуте. Вратарь прикарпатцев Остап Вульчин зацепил только вышедшего на замену Дмитрия Болокана. Николай Златов пробил точно в нижний угол, а Вульчин немного не дотянулся до мяча.
Остальные матчи первого тура состоятся в выходные. Центральный матч между фаворитами сезона "Зиркой" с "Волынью" - в воскресенье.
2018-19, Первая лига Украины
Игровой день : 2018-07-20
"Прикарпатье" - "Балканы" 0:1 (0:0)
Голы: Златов Н., 59 (пенальти) (0:1)
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20.07.2018 17:06