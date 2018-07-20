Балканы побеждают в Ивано-Франковске

В стартовом матче первенства первой лиги "Балканы" из Одесской области обыграли в Ивано-Франковске дебютанта "Прикарпатье" со счетом 1:0. Исход поединка решил пенальти, назначенный на 58-й минуте. Вратарь прикарпатцев Остап Вульчин зацепил только вышедшего на замену Дмитрия Болокана. Николай Златов пробил точно в нижний угол, а Вульчин немного не дотянулся до мяча.

Остальные матчи первого тура состоятся в выходные. Центральный матч между фаворитами сезона "Зиркой" с "Волынью" - в воскресенье.

2018-19, Первая лига Украины

Игровой день : 2018-07-20

"Прикарпатье" - "Балканы" 0:1 (0:0)

Голы: Златов Н., 59 (пенальти) (0:1)


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