Лех побил трансферный рекорд, купив у Бенфики форварда за полтора миллиона

Жуан Амарал станет третьим летним приобретением познаньского "Леха" после Томаша Кивса и Педру Тиби. Португальский форвард в пятницу пройдет медицинское обследование, после чего подпишет с польским клубом четырехлетний контракт.

"Лех" выкупит нападающего у лиссабонской "Бенфики". По информации "Газеты Выборчей", сумма трансфера составит полтора миллиона евро вместе с бонусами, а это значит, что Жуан Амарал станет самым дорогим приобретением в истории клуба.

До сих пор рекорд принадлежал Рафалу Муравски и Педру Тиби, за которых "Лех" заплатил по миллиону евро. Первый был приобретен в январе 2011 года у казанского "Рубина", а второй всего несколько несколько недель у "Браги".

Два года назад 26-летний Амарал еще играл на любительском уровне. Выступая за "Педраш Рубраш", он зарабатывал себе на жизнь на фабрике винных этикеток. В сезоне 2016/17 из клуба третьего дивизиона его выдернула "Витория" Сетубал. Это было неожиданно, так как он не забивал в каждом матче, но в итоге все же соответствовал требованиям португальской высшей лиги. В течение двух сезонов он забил 14 мячей и отдал четыре голевых паса в 66 матчах за "Виторию". В прошлом сезоне с девятью голами он вместе с Эдинью оказался самым результативным игроком в команде.

В начале июля Амарал был приобретен "Бенфикой", но пробиться в состав португальского гранда он не имел шансов, поэтому быстро согласился на переход, а "орлы" еще заработали на перепродаже.