Ибрагимович признал свое поражение в пари с Дэвидом Бекхэмом. Футбол
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подвел итоги спора с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.
Ибрагимович заключил с Бекхэмом пари в преддверии матча сборных Англии и Швеции в 1/4 финала чемпионата мира, который состоялся 7 июля. По условиям, которые предложил англичанин, Бекхэм в случае победы Швеции должен был отвести Ибрагимовича в IKEA и купить ему любую вещь, которую тот попросит. Швед же в случае победы Англии должен приехать на игру команды в футболке сборной Англии и поесть с Бекхэмом фиш-энд-чипс. Напомним, что сборная Англии одержала победу над Швецией со счетом 2:0.
«Дэвид, мы заключили пари. Я проиграл. Я приеду на «Уэмбли» на матч сборной Англии в её футболку и буду есть фиш-энд-чипс. Только дай мне время отдышаться и успокоиться. После поражения. Но всё нормально. С нетерпением жду матча», — цитирует Ибрагимовича FourFourTwo.
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20.07.2018 13:34