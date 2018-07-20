Расистские ультрас московского "Торпедо" вынудили клуб расстаться с темнокожим игроком. Футбол

Эрвин Ботака неделю назад стал первым темнокожим игроком в истории "Торпедо"

Фото: /torpedo.ru

Клуб Второго дивизиона Профессиональной футбольной Лиги РоSSии "Торпедо" (Москва) расторг контракт с защитником Эрвином Ботака, который был заключен лишь неделю назад.

Всему виной темный цвет кожи Эрвина.

Ранее, против перехода Ботаки в "Торпедо" выступило фанатское объединение "Запад-5", ультрас которого заявляли, что, подписывая контракт с защитником, клуб проявляет к ним неуважение.

На странице "Запад-5" во "Вконтакте" даже появилась запись "В наших цветах есть черный, но в рядах только белые!...".

Отметим, что в официальном релизе клуба указана совсем другая причина разрыва контракта с игроком.

"От лица руководства ФК "Торпедо Москва", команды и Клуба болельщиков заявляем, что несостоявшийся переход защитника Эрвинга Ботаки в наш клуб связан исключительно с тем фактом, что политика "Торпедо" в период выступлений в ПФЛ не предусматривает какие-либо компенсации за трансферы игроков", - говорится в заявлении клуба.

"Еще раз заявляем, что цвет кожи никогда не был критерием при отборе игрока в клуб. Расизм не имеет права на существование. Мы придерживаемся этой точки зрения. В ситуации с несостоявшимся переходом Эрвинга Ботаки вопрос выплаты компенсации был определяющим", - отмечено в релизе.

Комичности ситуации добавляет тот факт, что Эрвин Ботака является русским – он родился в подмосковном Пушкине и является воспитанником школы "Юность Москвы - Торпедо".