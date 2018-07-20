Nike одела "Барселону" и "Тоттенхэм" в одинаковую форму. Футбол

Теперь главное, чтобы эти клубы не встретились в Лиге Чемпионов в очном поединке

Nike одела "Барселону" и "Тоттенхэм" в одинаковую форму
Nike
Фото: nike.com

Американская компания Nike представила новую форму клуба Английской Премьер-Лиги - "Тоттенхэм" на грядущий сезон, чем вызвала недоумение у поклонников "шпор".

Недовольство фанатов лондонского клуба вызвал тот факт, что выездной комплект "Тоттенхэма" практически идентичен тренировочной форме каталонской "Барселоны".

Barcelona's training kit and Tottenham's new away kit.

Spot the difference. pic.twitter.com/y8XyZlxxEk

— ESPN UK (@ESPNUK) 20 июля 2018 г.

Болельщики английского клуба тут же заговорили об отсутствии уважения к двукратным чемпионам Англии, которым придется играть официальные матчи в той же форме, в которой футболисты "Барселоны" проводят тренировочный процесс.


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