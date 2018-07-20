Nike одела "Барселону" и "Тоттенхэм" в одинаковую форму. Футбол

Болельщики английского клуба тут же заговорили об отсутствии уважения к двукратным чемпионам Англии, которым придется играть официальные матчи в той же форме, в которой футболисты "Барселоны" проводят тренировочный процесс.
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