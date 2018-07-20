Чемпионат Европы (U-20): Крушение надежд

1/8 финала
 
ТУРЦИЯ - УКРАИНА - 104:46 (26:12, 30:9, 23:10, 25:15)
 
Турция: Ал (8 + 7 передач), Мустафа (14 + 8 подборов), Хазер (10), Онар (10 + 10 подборов), Атар (13 + 9 подборов) - старт; Танисан (8), Байар (8 + 8 подборов), Эрдоган (5 + 4 передачи), Карахан (15), Доган (10), Битим, Сенел (3).
Фото Чемпионат Европы (U-20): Крушение надежд
Хемниц. Турция - Украина - 104:46. Павел БОНДАРЕНКО под кольцом соперников. Фото: fiba.com
 
Украина: Горобченко (5), Тыртышник (4 + 5 подборов), Дубоненко, П.Бондаренко (7 + 4 подбора), Войналович (5) - старт; Немцу (3), Грицак (4 + 6 подборов), Козак (6), Ягодин (6), Боднар (6), О.Бондаренко, Бондарчук. 
 
Еще несколько дней назад автор этих строк предсказал, что попадание в так называемом турнире шестнадцати (иными словами - 1/8 финала) на сборную Турции для украинской команды крайне нежелательно. Подопечные Серкана Эрдогана не то чтобы очень сильны, но манера их игры для наших баскетболистов виделась весьма неудобной. Однако, по иронии судьбы, в поединке за право продолжить на турнире борьбу за медали встретиться пришлось именно им. 
 
Не знаю, как провели свободный от игр день подопечные Вадима Пудзырея, но что их турецкие одногодки времени зря не теряли - однозначно! Ведь уже спустя пять минут стартовой четверти стало понятно, что оборону украинской сборной они вполне способны, что называется, разобрать на винтики, при этом создав из своей непроходимый редут…
 
На «раскачку» турки взяли всего три минуты. А далее весьма агрессивно прихватили наших основных «моторчиков» Горобченко с Тыртышником и оказались готовыми закрывать им свободные проходы под собственный щит с помощью своевременного смещения бигменов. Ну, а наш номинальный центровой Войналович, по сравнению со своим визави Атаром, выглядел словно юный воспитанник перед габаритным наставником. Соответственно, когда подопечные Вадима Пудзырея впали в форменный ступор в нападении, то сразу же «посыпались» и в обороне. Их соперники, продемонстрировав высокую мобильность, быстрое движения мяча и хорошее взаимопонимание, взялись поражать наше кольцо на любой вкус. Причем использовали для этого абсолютно весь тактико-технический арсенал, который вообще можно себе представить, от убеганий в отрыв до слэм-данков. Поэтому игра была ими сделана уже до большого перерыва.
 
Но на этом проворные «башибузуки» не остановились, продолжив тотальное давление на украинских ребят и после отдыха. Поэтому не стоит удивляться, что в итоге их преимущество составило почти 60 очков! Грубо говоря, от «сине-желтой» сборной, которая всего несколько дней назад блестяще переиграла Испанию, в этом противостоянии осталась только бледная тень. Да и та была почти незаметной… 
 
Таким образом, сборная Турции заслуженно вышла в четвертьфинал, а коллективу Вадима Пудзырея предстоит побороться за выживание в дивизионе А. Сегодня украинцы играют против Исландии. 
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине
 
Литва - Испания - 70:75. Израиль - Швеция - 72:63. Франция - Черногория - 70:37. Сербия - Румыния - 105:58. Германия - Исландия - 77:63. Хорватия - Великобритания - 93:62. Италия - Греция - 76:70. 


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