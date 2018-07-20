Суд отменил решение УЕФА об отстранении "Милана" от еврокубков

Спортивный Арбитражный Суд встал на сторону миланского клуба

Суд отменил решение УЕФА об отстранении "Милана" от еврокубков
Спортивный арбитраж (Лозанна),Ch?teau de B?thusy
Фото: http://www.tas-cas.org

Спортивный Арбитражный Суд (CAS) в Лозанне отменил решение УЕФА об отстранении "Милана" от еврокубков из-за нарушения правил финансового фейр-плей, удовлетворив апелляцию "россонери", сообщается на официальном сайте CAS.

Таким образом, "Милан" сможет принять участие в предстоящем розыгрыше Лиги Европы.

Стоит отметить, что в своей апелляции юристы итальянского клуба попросили обратить внимание на исполнение подобных правил миланским "Интером", "Манчестер Сити" и парижским "ПСЖ".

Напомним, по итогам выступления в чемпионате Италии-2017/18 "Милан" занял 6-е место и завоевал путевку в групповой раунд Лиги Европы. Однако из-за подозрения в нарушении правил финансового fair play УЕФА наложила на итальянский клуб санкции.


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