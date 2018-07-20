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Суд отменил решение УЕФА об отстранении "Милана" от еврокубков Спортивный Арбитражный Суд встал на сторону миланского клуба Спортивный арбитраж (Лозанна),Ch?teau de B?thusy Фото: http://www.tas-cas.org Спортивный Арбитражный Суд (CAS) в Лозанне отменил решение УЕФА об отстранении "Милана" от еврокубков из-за нарушения правил финансового фейр-плей, удовлетворив апелляцию "россонери", сообщается на официальном сайте CAS. Таким образом, "Милан" сможет принять участие в предстоящем розыгрыше Лиги Европы. Стоит отметить, что в своей апелляции юристы итальянского клуба попросили обратить внимание на исполнение подобных правил миланским "Интером", "Манчестер Сити" и парижским "ПСЖ". Напомним, по итогам выступления в чемпионате Италии-2017/18 "Милан" занял 6-е место и завоевал путевку в групповой раунд Лиги Европы. Однако из-за подозрения в нарушении правил финансового fair play УЕФА наложила на итальянский клуб санкции.

LB.ua

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