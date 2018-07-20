Мерседес продлил контракт и с Боттасом

Команда Формулы-1 Mercedes официально объявил о продлении контракта с финским пилотом Вальттери Боттасом.

Новое соглашение с 28-летним гонщиком рассчитано на сезон-2019 с возможностью продления на 2020 год. "Счастлив, что буду гонятся за "Мерседес" и в следующем сезоне", - сказал по этому поводу сам Боттас.

Ранее, напомним, Mercedes официально объявил о продлении контракта с четырехкратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Соглашение с британским пилотом рассчитано на два сезона.

По информации BBC, по условиям нового контракта Хэмилтон будет зарабатывать 30 млн фунтов в год. С учетом различных бонусов зарплата может вырасти до 40 миллионов. Льюис выступает в составе Mercedes с 2013 года и за это время выиграв три титула и одержав 44 победы.