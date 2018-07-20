На ОИ-2022 женский хоккейный турнир будет больше

Международный олимпийский комитет одобрил увеличение число участников женского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году с восьми до десяти. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель.

"Это один из самых важных моментов для развития женского хоккея", - заявил Фазель, добавив: "Мы надеемся, что это решение повысит конкуренцию и гендерное равенство".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.