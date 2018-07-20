На ОИ-2022 женский хоккейный турнир будет больше
Международный олимпийский комитет одобрил увеличение число участников женского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году с восьми до десяти. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель.
"Это один из самых важных моментов для развития женского хоккея", - заявил Фазель, добавив: "Мы надеемся, что это решение повысит конкуренцию и гендерное равенство".
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Напомним, в этом году сборная США стала победителем Олимпиады во второй раз, а впервые американские хоккеистки завоевали золото ровно 20 лет назад - еще в 1998 году на Играх в японском Нагано, когда женский хоккей впервые был представлен в программе Олимпийских играх. После этого безраздельно женским хоккейным Олимпом владели канадки.
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