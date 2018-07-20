Федерация дзюдо Украины отправила делегацию на ЧЕ в РоSSию за свой счет, - министр спорта

Украина не финансировала поездку дзюдоистов на турнир

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook сообщил, что Федерации дзюдо Украины отправила спортсменов на первый в истории командный чемпионат Европы в роSSийский Екатеринбург за свой счет.

По словам министра, позиция Украины в вопросе участия украинских спортсменов на турнирах в РоSSии остается прежней.

"По поводу участия некоторых спортсменов на международных соревнованиях в Екатеринбурге. Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, как и раньше, не финансировало и не будет финансировать подобные поездки в страну-агрессор за счет налогоплательщиков", - отметил Жданов.

"Также за участие в этих соревнованиях не будут выплачены никакие государственные призовые, их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий. Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в РоSSию, осознавая все возможные риски и последствия", - добавил министр.

Напомним, на ЧЕ по дзюдо украинская команда, в составе Марии Скорой, Галины Тарасовой, Виталия Шепеля (все – Запорожье), Ирины Хрящевской, Геворга Манукяня, Андрея Колесника (все – Киев), Елизаветы Каланиной (Кременчуг) и одессита Александра Гордиенко выиграла для нашей страны бронзовые награды.