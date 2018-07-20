Гарсиа: Усик пронзает взглядом, склоняюсь к его победе

21 июля в Москве определится первый победитель турнира Всемирная боксерская суперсерия. Известный американский тренер Роберт Гарсиа рассказал в интервью порталу Behind the Gloves, кого он видит победителем в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

— Чего вы ожидаете от субботнего поединка между Гассиевым и Усиком?

— Это крутейший бой. Усик очень неудобный, опытный боксёр, олимпийский чемпион. Это тяжёлый выбор. Лично я никогда не встречался с Гассиевым. Я виделся с Усиком и его менеджером Климасом. Я определённо настраиваюсь на его победу. На самом деле, он — отличный парень. Он выглядит страшным. Когда мы встречались, он пронзает взглядом, он очень религиозный и очень почтительный. Такой парень просто не может не нравиться. Я склоняюсь к его победе.


Terrikon со ссылкой на vringe.com


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