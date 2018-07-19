Призер ОИ-2017 скончался от ножевого ранения в Казахстане
25-летний Денис Тен — бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи, пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, чемпион VII зимних Азиатских игр, трехкратный победитель чемпионатов мира умер 19 июля в больнице.
"Да, мы подтверждаем. К сожалению, это так", — сказали в пресс-службе МЧС на вопрос журналиста о смерти спортсмена.
Ранее информацию в соцсетях опубликовал казахстаснкий блогер. Позже в ДВД Алматы сообщили подробности о нападении на фигуриста. В полиции отметили, что 19 июля 2018 года, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Денису Тену было нанесено ножевое ранение.
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19.07.2018 19:32