Призер ОИ-2017 скончался от ножевого ранения в Казахстане

25-летний Денис Тен — бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи, пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, чемпион VII зимних Азиатских игр, трехкратный победитель чемпионатов мира умер 19 июля в больнице.

"Да, мы подтверждаем. К сожалению, это так", — сказали в пресс-службе МЧС на вопрос журналиста о смерти спортсмена.

Ранее информацию в соцсетях опубликовал казахстаснкий блогер. Позже в ДВД Алматы сообщили подробности о нападении на фигуриста. В полиции отметили, что 19 июля 2018 года, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Денису Тену было нанесено ножевое ранение.