Льюис Хэмилтон продлил контракт с Mercedes на два года

Команда Формулы-1 Mercedes официально объявил о продлении контракта с четырёхкратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Соглашение с британским пилотом рассчитано на два сезона.

«Продление контракта было простой формальностью. Ещё зимой мы всё обсудили с Тото Вольфом. Это очень радует, что мы подписали все необходимые бумаги и можем продолжать заниматься делами в привычном ключе. Я уже 20 лет состою в гоночной семье Mercedes, но я никогда не был так счастлив в команде, как сейчас. Мы находимся на одной волне как на трассе, так и за её пределами. Я жду новых побед и уверен, что трёхлучевая звезда засияет ещё ярче. Выбор Mercedes — верный на ближайшие годы, я в этом уверен.

Мы голодны до побед, несмотря на все успехи, все, начиная от руководителей и заканчивая людьми, которых я встречаю на заводе в Бриксуорте и Брэкли. Страсть к борьбе пылает во мне и её разделяет вся команда. Мы стремимся вперёд и упорно работаем, чтобы гарантировать себе место на вершине. Не могу дождаться, чтобы увидеть, чего мы можем достичь в ближайшие два с половиной сезона», — приводит слова гонщика пресс-служба Mercedes.

По информации BBC, по условиям нового контракта Хэмилтон будет зарабатывать 30 млн фунтов в год. С учетом различных бонусов зарплата может вырасти до 40 млн.

Добавим, что Льюис Хэмилтон выступает в составе Mercedes с 2013 года и за это время выиграв три титула и одержав 44 победы в составе команды.




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