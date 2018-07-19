"Динамо-Брест" расстается с Милевским из-за нарушения игроком дисциплины. Футбол

Артем Милевский перешел в белорусский клуб в июле 2017 года

"Динамо-Брест" расстается с Милевским из-за нарушения игроком дисциплины
Артем Милевский
Фото: ФК Динамо-Брест

Пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова подтвердила информацию о расставании клуба с Артемом Милевским.

"Действительно, ФК "Динамо-Брест" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем (капитан команды, прим. – LB.ua). Он переведен на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже, - цитирует Хижинкову ресурс sport.ua.

Причины, по которым "Динамо-Брест" расстаётся с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", - отметила пресс-секретарь брестского клуба.

Отметим, Милевский имеет второй результат в "Динамо-Брест" по системе "гол + пас" – на его счету 10 (3+7) баллов в 14 матчах.

Напомним, ранее прошла информация, что "Динамо-Брест" в ближайшее время расстанется с Милевским и Гавриловичем. Один из источников, близкий к клубу, сообщил, что это решение может быть связано с нарушением дисциплины.

Добавим, что фамилии Милевского и Гавриловича отсутствуют на официальном сайте клуба в списке игроков команды.

У экс-игрока сборной Украины и киевского "Динамо" контракт с брестским "Динамо" рассчитан до конца 2018 года.


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