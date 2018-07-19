Сборная Украины выиграла "бронзовый" финал на командном чемпионате Европы по дзюдо

В борьбе за 3-е место украинцы одолели сборную Франции

Фото: Федерация дзюдо Украины

В роSSийском Екатеринбурге состоялся первый в истории командный чемпионат Европы по дзюдо, в котором сборная Украины завоевала бронзовые медали.

На предварительном этапе украинцы победили команду Венгрию (4:2), однако следующий поединок уступили россиянам (0:4).

В утешительном турнире наши соотечественники последовательно победили сборные Чехии (4:1) и Турции (4:2), а в поединке за "бронзу" оказались сильнее французов (4:3).

Сборная Украины выступала в следующем составе:

  • До 57 кг – Мария Скорая (Запорожье)
  • До 70 кг – Ирина Хрящевская (Киев)
  • Свыше 70 кг – Елизавета Каланина (Кременчуг) и Галина Тарасова (Запорожье)
  • До 73 кг – Геворг Манукян (Киев)
  • До 90 кг – Виталий Шепель (Запорожье)
  • Свыше 90 кг – Александр Гордиенко (Одесса) и Андрей Колесник (Киев)

Вторыми бронзовыми призёрами стали роSSийские дзюдоисты, которые в аналогичном поединке победили азербайджанских борцов – 4:0.

Первым чемпионом Европы стала сборная Германии, нанёсшая поражение команде Нидерландов со счётом 4:2.


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