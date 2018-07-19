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Сборная Украины выиграла "бронзовый" финал на командном чемпионате Европы по дзюдо В борьбе за 3-е место украинцы одолели сборную Франции Фото: Федерация дзюдо Украины В роSSийском Екатеринбурге состоялся первый в истории командный чемпионат Европы по дзюдо, в котором сборная Украины завоевала бронзовые медали. На предварительном этапе украинцы победили команду Венгрию (4:2), однако следующий поединок уступили россиянам (0:4). В утешительном турнире наши соотечественники последовательно победили сборные Чехии (4:1) и Турции (4:2), а в поединке за "бронзу" оказались сильнее французов (4:3). Сборная Украины выступала в следующем составе: До 57 кг – Мария Скорая (Запорожье)

До 70 кг – Ирина Хрящевская (Киев)

Свыше 70 кг – Елизавета Каланина (Кременчуг) и Галина Тарасова (Запорожье)

До 73 кг – Геворг Манукян (Киев)

До 90 кг – Виталий Шепель (Запорожье)

Свыше 90 кг – Александр Гордиенко (Одесса) и Андрей Колесник (Киев) Вторыми бронзовыми призёрами стали роSSийские дзюдоисты, которые в аналогичном поединке победили азербайджанских борцов – 4:0. Первым чемпионом Европы стала сборная Германии, нанёсшая поражение команде Нидерландов со счётом 4:2.

LB.ua

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