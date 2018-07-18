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2018-07-18
"Олимпик" подписал украинского форварда
Бывший форвард «Полтавы» Максим Дегтярев перешел в «Олимпик».
Контракт рассчитан на 2 года.
Ранее Дегтярев был на просмотре в «Динамо» и ездил с ним на сборы, однако игрок не подошел киевскому клубу.
Максим Дегтярев. Фото: olimpik.com.ua
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