"Олимпик" подписал украинского форварда

Бывший форвард «Полтавы» Максим Дегтярев перешел в «Олимпик».
 
Контракт рассчитан на 2 года.
 
Ранее Дегтярев был на просмотре в «Динамо» и ездил с ним на сборы, однако игрок не подошел киевскому клубу. 
Фото "Олимпик" подписал украинского форварда
Максим Дегтярев. Фото: olimpik.com.ua
 


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