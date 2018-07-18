Сарри: Хотим сохранить сильнейших игроков
Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал представителям английских средств массовой информации о будущем ключевых игроков команды.
"Очевидно, мы хотим сохранить сильнейших игроков, - цитирует Сарри английская пресса. - Это то, что хочет сделать любой тренер и клуб. Но нам нужно будет посмотреть, как развернется ситуация на трансферном рынке в ближайшие недели.
Я гораздо больше занимаюсь менеджментом, чем генеральный менеджер клуба. Я один из немногих тренеров, который изучает и работает на трансферном рынке.
Однако сейчас я не хочу говорить о трансферах. Моя задача, как тренера команды - качественный рост игроков, которые у нас есть".
Ранее сообщалось, что "Челси" могут покинуть полузащитник Эден Азар, голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Н'Голо Канте.
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