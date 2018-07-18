Письмо Златко Далича оказалось фейком, - СМИ. Футбол

Авторами "открытого письма" является всего лишь неофициальная группа сборной Хорватии в Facebook

Сегодня многие СМИ распространили "открытое письмо" наставника сборной Хорватии Златко Далича, в котором 51-летний футбольный специалист подвергает критике хорватских политиков и призывает их не рекламировать себя за счет футбола.

Обращение было опубликовано в Facebook, и собрало более 20 тыс. лайков, но по информации Sport Arena, письмо оказалось фейком, его автор вовсе не Далич, а страница, где было опубликовано обращение – всего лишь неофициальная группа сборной Хорватии в Facebook, состоящая из представителей праворадикальной партии во главе с Желькой Маркич, которые традиционно критикуют действующую власть.

Напомним, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович лично присутствовала на двух матчах Чемпионата мира-2018 (полуфинал и финал), где страстно болела за хорватскую сборную, а после матчей приходила в раздевалку команды, где ее тепло принимал персонал сборной Хорватии.