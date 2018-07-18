"Манчестер Сити" за 16 млн фунтов согласовал трансфер Зинченко, - СМИ
Александр Зинченко переходит в "Вулверхэмптон"
Чемпион Англии – клуб "Манчестер Сити" принял предложение от новичка Английской Премьер-Лиги "Вулверхэмптона", в размере 16 млн фунтов, за трансфер украинского легионера Александра Зинченко, сообщает Mirror.
Отметим, в настоящее время 21-летний украинский легионер "горожан" находится вместе с командой в США, где клуб с "Этихад" проводит предсезонный тур.
Напомним, в прошлом сезоне Зинченко сыграл за 5-кратных чемпионов Англии 14 матчей во всех турнирах, при этом, в основном, он выходил на замену.
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