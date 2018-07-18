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Сборная Украины U19 стартовала с победы в финале чемпионата Европы по футболу (обновлено) Украинцы переиграли французов 2:1 Сборная Украины U19 Фото: UEFA В Финляндии стартовал финал чемпионата Европы по футболу среди юношей (U19). В Группе В сборная Украины свой дебютный матч проводила против чемпионов Европы-2016 французов. В напряженном поединке подопечные Александра Петракова сумели в эндшпиле вырвать победу 2:1. Счет открыл украинский форвард, динамовец Георгий Цитаишвили на 13-й минуте. Спустя 10 минут французы счет сравняли 1:1. Во втором тайме сборная Франции с 64-й минуты осталась в меньшинстве. Украинцам понадобилось 20 минут, чтобы реализовать численное преимущество. Победный гол на счету также динамовца Сергея Булецы 2:1. Во втором матче Группы В прошлогодние чемпионы Европы - англичане также в напряженном поединке обыграли команду Турции 3:2. 20 июля во втором туре встретятся лидеры группы – украинцы и англичане. Для того, чтобы выйти в полуфинал, украинцы должны занять, как минимум второе место в своей группе. Обновление. Match Highlights:

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