Сборная Украины U19 стартовала с победы в финале чемпионата Европы по футболу (обновлено)
Украинцы переиграли французов 2:1
В Финляндии стартовал финал чемпионата Европы по футболу среди юношей (U19).
В Группе В сборная Украины свой дебютный матч проводила против чемпионов Европы-2016 французов.
В напряженном поединке подопечные Александра Петракова сумели в эндшпиле вырвать победу 2:1.
Счет открыл украинский форвард, динамовец Георгий Цитаишвили на 13-й минуте.
Спустя 10 минут французы счет сравняли 1:1.
Во втором тайме сборная Франции с 64-й минуты осталась в меньшинстве.
Украинцам понадобилось 20 минут, чтобы реализовать численное преимущество. Победный гол на счету также динамовца Сергея Булецы 2:1.
Во втором матче Группы В прошлогодние чемпионы Европы - англичане также в напряженном поединке обыграли команду Турции 3:2.
20 июля во втором туре встретятся лидеры группы – украинцы и англичане.
Для того, чтобы выйти в полуфинал, украинцы должны занять, как минимум второе место в своей группе.
Обновление. Match Highlights:
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