Девич покинул Вадуц

Экс-игрок сборной Украины Марко Девич остался без клуба. Как сообщает издание Volksblatt.li, 34-летний нападающий прекратил сотрудничество с клубом "Вадуц" из Лихтенштейна. Контракт был рассчитан на один сезон, отчего форвард, который этой весной помог команде выиграть национальный кубок, получил статус свободного агента.

Напомним, Девич забил 7 мячей в 35 матчах за сборную Украины. Он выступал за "Волынь", "Шахтёр", "Рубин", "Ростов", а свои наилучшие годы провёл в Харькове, где стал лучшим бомбардиром в истории "Металлиста" (84 гола).

В мае 2018-го Марко приезжал в Первую столицу, чтобы принять участие в прощальном матче Александра Горяинова. Натурализованный серб отметил, что хотел бы закончить свою карьеру в Харькове.


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