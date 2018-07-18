Эвертон нацелился на форварда Бордо. Футбол
Тренерский штаб "Эвертона" не прочь усилить линию атаки с помощью нападающего "Бордо" Малкона.
Как утверждает Sky Sports, "ириски" готовы заплатить за 21-летнего бразильца 30 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, французская сторона сможет рассчитывать на дальнейшие бонусы.
Британцы намерены предложить молодому футболисту пятилетний контракт. Южноамериканец будет зарабатывать в Ливерпуле 80 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что за игроком следят "Интер", "Бавария", ПСЖ и "Ливерпуль". "Жирондинцы" хотели бы выручить от продажи порядка 50 миллионов евро.
Напомним, Малкон принял участие в 35 матчах минувшего розыгрыша французской Лиги 1, оформив 12 забитых мячей и 7 результативных передач.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
18.07.2018 14:45