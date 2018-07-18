Эвертон нацелился на форварда Бордо. Футбол

Тренерский штаб "Эвертона" не прочь усилить линию атаки с помощью нападающего "Бордо" Малкона.

Как утверждает Sky Sports, "ириски" готовы заплатить за 21-летнего бразильца 30 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, французская сторона сможет рассчитывать на дальнейшие бонусы.

Британцы намерены предложить молодому футболисту пятилетний контракт. Южноамериканец будет зарабатывать в Ливерпуле 80 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что за игроком следят "Интер", "Бавария", ПСЖ и "Ливерпуль". "Жирондинцы" хотели бы выручить от продажи порядка 50 миллионов евро.

Напомним, Малкон принял участие в 35 матчах минувшего розыгрыша французской Лиги 1, оформив 12 забитых мячей и 7 результативных передач.