Погба задумался о возвращении в Ювентус

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба готов вернуться в Италию. Как утверждает издание Tuttosport, 25-летнему французу надоело работать под руководством Жозе Моуринью.

Новоиспечённый чемпион мира не прочь присоединиться к "Старой Синьоре", за которую с недавних пор играет Криштиану Роналду. Если туринцам удастся подписать звёздного хавбека, то они существенно увеличат свои шансы на победу в Лиге чемпионов, констатирует итальянская пресса.

Напомним, в 2016-м Погба перешёл из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. Он принял участие в 27 матчах минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги, сумев записать на свой счёт 6 голов и 11 результативных передач.