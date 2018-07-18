Новый владелец Милана планирует пригласить Конте

"Милан" может ждать тренерская рокировка. Компания "Elliot Management", которая является новым владельцем итальянского клуба, раздумывает над кадровой революцией.

Известно, что клубный офис наверняка покинут нынешние топ-менеджеры Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне. Кроме того, первую команду должен возглавить экс-наставник "Челси" Антонио Конте. Владельцы "россонери" готовы выстроить трансферную политику под нового коуча - к примеру, на "Сан-Сиро" пригласят нападающего "аристократов" Альваро Морату.

Напомним, Конте перебрался на "Стэмфорд Бридж" летом 2016-го. В первом же сезоне он помог команде выиграть английскую Премьер-лигу, а этой весной "Челси" удалось завоевать Кубок Англии. Ложкой дёгтя стали результаты в АПЛ-2017/18. Заняв пятое место, лондонский коллектив остался без Лиги чемпионов. По этой причине британский клуб заменил Конте на его соотечественника Маурицио Сарри.