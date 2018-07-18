Милевский: Мне было очень приятно увидеть Марадону. Футбол
Нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский в восторге от знакомства со своим кумиром. Встречу с Марадоной не смогло омрачить даже поражение от солигорского "Шахтёра" (1:3).
– Было много эмоций, связанных с приездом Диего, к тому же, пришло такое количество людей, за что им большое спасибо, - цитирует форварда клубная пресс-служба. - Мы прекрасно всё понимали и очень хотели выиграть. У нас действительно было много моментов, смогли быстро забить в первом тайме. "Шахтёр" тоже приехал сюда получить три очка. Очень хорошая, грамотная команда.
Нас снова подвела реализация, за что мы и были наказаны соперником. Поле? Оно было одинаковым для двух команд. "Шахтёр" воспользовался нашими ошибками. Это футбол: кто ошибается, тот и проигрывает.
Встреча с Марадоной воодушевила: хотели выиграть, но не получилось. Да, хочется, чтобы молодёжь "подтянулась", чтобы с их стороны было больше самоотдачи на тренировках. Очень важно, чтобы это было не только на словах, а чтобы они постоянно показывали свои возможности на деле. Что касается Диего, было очень приятно его увидеть. Для меня он лучший игрок всех времён и народов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
18.07.2018 14:45
18.07.2018 14:45