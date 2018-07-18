Гран-при Майами предложен необычайно долгосрочный контракт

Новое руководство Формулы-1 намерено сделать Гран-при Майами изюминкой чемпионата на ближайшее будущее. И хотя его судьба еще совсем не решена, организаторам гонки предложен необычайно соблазнительный контракт.

Обычно Формула-1 заключает контракт с организаторами того или иного Гран-при на 5 лет с опцией продления еще на столько же. Для Майами сделали исключение. Здесь сразу предлагается 10-летний контракт - с 2019 по 2029, по истечении которого будет возможность продлить его еще на один 10-летний срок.

Правда, на пути к своей реализации этот проект встречает серьезные препятствия. В Майами организовалась группа неравнодушных граждан, выступающих против проведения гонки. Они утверждают, что это нанесет непоправимый вред городу. В ближайшее время пройдут общественные слушания, на которых стороны конфликта попытаются прийти к компромиссу.