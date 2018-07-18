Кэхилл может покинуть Челси. Футбол

Защитник "Челси" и сборной Англии Гэри Кэхилл, который рискует остаться без игровой практики, может сменить клубную прописку.

Дело в том, что наставник "синих" Маурицио Сарри намерен укрепить оборонительные редуты с помощью центрбека "Ювентуса" Даниэле Ругани. Коуч хорошо знаком с возможностями этого футболиста по совместной работе в "Эмполи", отчего настаивает на приобретении 23-летнего итальянца за 50 миллионов евро.

Кэхилл намерен провести переговоры с новым рулевым, чтобы обсудить своё будущее. Вполне вероятно, что 32-летний британец начнёт подыскивать себе новую команду.

Напомним, Кэхилл сыграл в 27 матчах минувшего розыгрыша Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Ругани принял участие в 22 встречах Серии А-2017/18, записав на свой счёт 2 забитых мяча и 2 ассиста.


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